Дагестан и Оман будут сотрудничать в исламском банкинге

Дагестан предложил Оману сотрудничество в сфере исламского банкинга. В республике идею создания исламского банка обсуждают давно.
Глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Гусейнов рассказал, что республика предложила Оману сотрудничество в сфере исламского банкинга.
Он подчеркнул, что идея создания исламского банкинга в российском регионе обсуждается давно. По его словам, опыт Омана станет ценным инструментом для Дагестана.
"Мы создаем на базе государства фонд, гарантией которого станет само государство. Оман может инвестировать в этот фонд, фактически получив финансовое влияние. Это позволит нам не брать деньги у Центробанка, что сделало бы их автоматически с процентами и непригодными для исламского банкинга"
- Гусейн Гусейнов