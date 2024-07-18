Вестник Кавказа

Дагестан и Оман будут сотрудничать в исламском банкинге

Джума-мечеть г. Махачкалы
© Фото: Мурад Устаров/“Вестник Кавказа“
Дагестан предложил Оману сотрудничество в сфере исламского банкинга. В республике идею создания исламского банка обсуждают давно.

Глава Агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Гусейн Гусейнов рассказал, что республика предложила Оману сотрудничество в сфере исламского банкинга.

Он подчеркнул, что идея создания исламского банкинга в российском регионе обсуждается давно. По его словам, опыт Омана станет ценным инструментом для Дагестана.

"Мы создаем на базе государства фонд, гарантией которого станет само государство. Оман может инвестировать в этот фонд, фактически получив финансовое влияние. Это позволит нам не брать деньги у Центробанка, что сделало бы их автоматически с процентами и непригодными для исламского банкинга"

- Гусейн Гусейнов

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