Вестник Кавказа

Исламское финансирование: что это, принципы, партнерское финансирование в России

Елизавета Перелыгина
Исламское финансирование: что это, принципы, партнерское финансирование в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Исламское финансирование – это обеспечение финансовыми ресурсами, деятельность на финансовом рынке согласно правилам ислама. Каковы его основные принципы, в чем суть партнерского финансирования, доступно ли исламское финансирование в России?

Одна из составляющих исламской экономики – исламское финансирование, основанное на нормах шариата, а также этических и социальных ценностях. Однако его продукты доступны не только мусульманам и все чаще вызывают интерес у тех, кто не исповедует ислам.

Что такое исламское финансирование?

Суть исламского финансирования заключается в соответствии нормам шариата, основными источниками которых выступают Коран и Сунна (священное предание у мусульман, повествование о жизни пророка Мухаммеда).

В основе исламского финансирования, как и исламской экономики в целом, лежит стремление к достижению справедливого благоденствия.

Таким образом, следование нормам шариата необходимо для того, чтобы предотвратить возможную несправедливость при получении и распоряжении материальными ресурсами, так, чтобы учитывались финансовые интересы всех людей.

Важно, что исламская экономика предполагает соблюдение этических норм, а также уважение к монотеистическим религиям. Поэтому пользоваться исламскими финансовыми продуктами могут все люди, необязательно мусульмане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Партнерское финансирование

Исламское финансирование реализуется в рамках партнерской модели. Все участники такой деятельности на финансовом рынке считаются партнерами, которые ведут дела на основе взаимного сотрудничества. Соответственно, инвестор и клиент, будучи партнерами, равным образом распределяют между собой не только прибыли, но и риски.

На практике это означает, что, например, банк при исламском финансировании выступает не кредитором, а инвестором. Он входит в бизнес как составная его часть, разделяет с ним риски, зарабатывая не на процентах от кредита, а на прибыли от инвестиций.

С партнерскими отношениями субъектов экономики связано еще одно основополагающее свойство исламской экономики – прозрачность и открытость. Многое в исламском финансировании основано на принципе доверия – амана.

Полумесяц
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Принципы исламского финансирования

Исламское финансирование основано на четырех ключевых принципах, каждый из которых базируется на определенных понятиях исламского права.

  • Риба – ростовщичество, выдача денег в долг под проценты – в исламе запрещено. Этот принцип работает в обе стороны. Например, банки не могут давать традиционные кредиты, а клиенты лишены возможности класть деньги на депозиты и получать с них проценты. Вместо кредитов в исламском финансировании может использоваться такой инструмент, как мурабаха: банк сам покупает нужный клиенту товар, например, автомобиль, а затем, соблюдая полную прозрачность, продает его клиенту с заранее оговоренной наценкой, в рассрочку. А депозиты заменяются инвестиционными счетами.
  • Майсир – запрещена прибыль, ставшая результатом случайных обстоятельств, которую невозможно было предсказать. Согласно этому принципу исламского финансирования, нельзя заниматься спекуляциями, играть в азартные игры и делать ставки на тотализаторах. Под запретом в том числе оказывается спекулятивное поведение на финансовых рынках.
  • Гарар предполагает запрет на действия, связанные с неопределенностью, неполной информацией, несоразмерно высокими рисками и прямым обманом. Согласно этому принципу, в исламском финансировании нет традиционного страхования, отсутствуют фьючерсы и опционы
  • Харам – в исламском финансировании не допускаются сделки с недозволенными вещами. Участники исламской экономики не должны участвовать в производстве, перевозке и продаже алкоголя и табака, а также свинины, накладывается запрет на игорный бизнес и тотализаторы.

Еще одна важная черта исламского финансирования состоит в статусе денег: они не могут быть активом. Деньги в исламской экономике служат мерой стоимости товаров или услуг, а также инструментом, с помощью которого ведутся расчеты. Однако торговать ими нельзя, поэтому все сделки реализуются исключительно на основе материальных активов или уже предоставленных услуг.

Мечеть Инам и Ярдым
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Исламское финансирование в России

В России сейчас продолжается эксперимент по развитию исламского банкинга. Закон о партнерском финансировании, благодаря которому удалось преодолеть законодательные несостыковки, был подписан президентом Владимиром Путиным в августе прошлого года.

Внедрение исламского банкинга началось 1 сентября 2023 года с 4 регионов:

  • Дагестана;
  • Чечни;
  • Башкортостана;
  • Татарстана.

Юрлица, которые предоставляют услуги партнерского финансирования, входят в особый реестр Центрального Банка России. На момент написания этого материала в нем была 21 организация.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отметим, что инструментами исламского финансирования сейчас могут пользоваться жители не только четырех пилотных регионов. Услуги в ряде других субъектов предоставляет Сбербанк.

А в мае стало известно о запуске "Т-Банком" первой федеральной программы исламского банкинга. Его продукты, в том числе исламская карта, будут доступны всем россиянам во второй половине 2024 года.

Исламское финансирование Сбербанка

Лидером в области исламского финансирования в России признан Сбербанк. Все продукты, которые предоставляются Сбером, сертифицированы Шариатским консультационным советом. Они полностью соответствуют всем нормам ислама, что подтверждается фетвой.

Сбербанк предоставляет следующие продукты исламского банкинга:

  • счет;
  • карта;
  • ипотека;
  • инвестиции халяль;
  • финансирование для юрлиц.

Как говорится на сайте кредитной организации, оформить их можно в девяти регионах:

  • Москва;
  • Татарстан;
  • Чечня;
  • Ингушетия;
  • Адыгея;
  • Дагестан;
  • Башкортостан;
  • Карачаево-Черкесия;
  • Кабардино-Балкария.

Накануне первый офис исламского финансирования открылся в СКФО. Он действует в Грозном.

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