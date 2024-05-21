Исламское финансирование: что это, принципы, партнерское финансирование в России

Одна из составляющих исламской экономики – исламское финансирование, основанное на нормах шариата, а также этических и социальных ценностях. Однако его продукты доступны не только мусульманам и все чаще вызывают интерес у тех, кто не исповедует ислам.
Что такое исламское финансирование?
Суть исламского финансирования заключается в соответствии нормам шариата, основными источниками которых выступают Коран и Сунна (священное предание у мусульман, повествование о жизни пророка Мухаммеда).
В основе исламского финансирования, как и исламской экономики в целом, лежит стремление к достижению справедливого благоденствия.
Таким образом, следование нормам шариата необходимо для того, чтобы предотвратить возможную несправедливость при получении и распоряжении материальными ресурсами, так, чтобы учитывались финансовые интересы всех людей.
Важно, что исламская экономика предполагает соблюдение этических норм, а также уважение к монотеистическим религиям. Поэтому пользоваться исламскими финансовыми продуктами могут все люди, необязательно мусульмане.
Партнерское финансирование
Исламское финансирование реализуется в рамках партнерской модели. Все участники такой деятельности на финансовом рынке считаются партнерами, которые ведут дела на основе взаимного сотрудничества. Соответственно, инвестор и клиент, будучи партнерами, равным образом распределяют между собой не только прибыли, но и риски.
На практике это означает, что, например, банк при исламском финансировании выступает не кредитором, а инвестором. Он входит в бизнес как составная его часть, разделяет с ним риски, зарабатывая не на процентах от кредита, а на прибыли от инвестиций.
С партнерскими отношениями субъектов экономики связано еще одно основополагающее свойство исламской экономики – прозрачность и открытость. Многое в исламском финансировании основано на принципе доверия – амана.
Принципы исламского финансирования
Исламское финансирование основано на четырех ключевых принципах, каждый из которых базируется на определенных понятиях исламского права.
- Риба – ростовщичество, выдача денег в долг под проценты – в исламе запрещено. Этот принцип работает в обе стороны. Например, банки не могут давать традиционные кредиты, а клиенты лишены возможности класть деньги на депозиты и получать с них проценты. Вместо кредитов в исламском финансировании может использоваться такой инструмент, как мурабаха: банк сам покупает нужный клиенту товар, например, автомобиль, а затем, соблюдая полную прозрачность, продает его клиенту с заранее оговоренной наценкой, в рассрочку. А депозиты заменяются инвестиционными счетами.
- Майсир – запрещена прибыль, ставшая результатом случайных обстоятельств, которую невозможно было предсказать. Согласно этому принципу исламского финансирования, нельзя заниматься спекуляциями, играть в азартные игры и делать ставки на тотализаторах. Под запретом в том числе оказывается спекулятивное поведение на финансовых рынках.
- Гарар предполагает запрет на действия, связанные с неопределенностью, неполной информацией, несоразмерно высокими рисками и прямым обманом. Согласно этому принципу, в исламском финансировании нет традиционного страхования, отсутствуют фьючерсы и опционы
- Харам – в исламском финансировании не допускаются сделки с недозволенными вещами. Участники исламской экономики не должны участвовать в производстве, перевозке и продаже алкоголя и табака, а также свинины, накладывается запрет на игорный бизнес и тотализаторы.
Еще одна важная черта исламского финансирования состоит в статусе денег: они не могут быть активом. Деньги в исламской экономике служат мерой стоимости товаров или услуг, а также инструментом, с помощью которого ведутся расчеты. Однако торговать ими нельзя, поэтому все сделки реализуются исключительно на основе материальных активов или уже предоставленных услуг.
Исламское финансирование в России
В России сейчас продолжается эксперимент по развитию исламского банкинга. Закон о партнерском финансировании, благодаря которому удалось преодолеть законодательные несостыковки, был подписан президентом Владимиром Путиным в августе прошлого года.
Внедрение исламского банкинга началось 1 сентября 2023 года с 4 регионов:
- Дагестана;
- Чечни;
- Башкортостана;
- Татарстана.
Юрлица, которые предоставляют услуги партнерского финансирования, входят в особый реестр Центрального Банка России. На момент написания этого материала в нем была 21 организация.
Отметим, что инструментами исламского финансирования сейчас могут пользоваться жители не только четырех пилотных регионов. Услуги в ряде других субъектов предоставляет Сбербанк.
А в мае стало известно о запуске "Т-Банком" первой федеральной программы исламского банкинга. Его продукты, в том числе исламская карта, будут доступны всем россиянам во второй половине 2024 года.
Исламское финансирование Сбербанка
Лидером в области исламского финансирования в России признан Сбербанк. Все продукты, которые предоставляются Сбером, сертифицированы Шариатским консультационным советом. Они полностью соответствуют всем нормам ислама, что подтверждается фетвой.
Сбербанк предоставляет следующие продукты исламского банкинга:
- счет;
- карта;
- ипотека;
- инвестиции халяль;
- финансирование для юрлиц.
Как говорится на сайте кредитной организации, оформить их можно в девяти регионах:
- Москва;
- Татарстан;
- Чечня;
- Ингушетия;
- Адыгея;
- Дагестан;
- Башкортостан;
- Карачаево-Черкесия;
- Кабардино-Балкария.
Накануне первый офис исламского финансирования открылся в СКФО. Он действует в Грозном.