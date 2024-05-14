Узбекистан намерен внедрить в стране исламский банкинг

В скором времени как минимум три коммерческих банка Узбекистана внедрят в своих структурах исламское финансирование – уже готов соответствующий законопроект, который будет рассмотрен парламентом страны в нынешнем году.

В планах Центрального банка Узбекистана - внедрение исламского финансирования в банковскую систему страны, сообщил на заседании Сената Олий Мажлиса заместитель председателя финансового регулятора Бехзод Хамраев.

На первом этапе новый вид финансирования будет внедрен в трех коммерческих банках – это требует изменений в многочисленные законодательные акты, но Хамраев заверил, что законопроект готов и его планируется внести в парламент в 2024 году, передает Trend.

Центральный банк уже разработал положение об этих услугах, внес соответствующие поправки в закон "О небанковских кредитных организациях и микрофинансовой деятельности", и практическая работа начнется после государственной регистрации.

12 банков Узбекистана уже оказывают услуги мурабаха – покупки и продажи - с использованием кредитных линий Исламской корпорации, а дочерняя компания "Трастбанка" Trast Muamalat предоставляет услуги исламского лизинга. После внесения изменений в базовые законы исламское финансирование станет массовым в других банках страны, добавил финансист.