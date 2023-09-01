Исламский банкинг охватит всю Россию

Группа компаний «Тинькофф» расширит географию исламского банкинга в РФ. В частности, будет выпущена исламская карта, которая соответствует нормам шариата.

Все российские регионы будут охвачены исламским банкингом благодаря группе компаний «Тинькофф». Уже в этом году будет выпущена исламская карта. Это финансовый инструмент, соответствующий принципам шариата.

Карта позволит своим владельцам пользоваться всеми преимуществами банковских услуг, не нарушая религиозных принципов. В соответствии с религиозными требованиями картой нельзя будет оплачивать азартные игры, покупку спиртных и табачных продуктов, а также пользоваться услугами ломбардов.

«Тинькофф» запускает исламский банкинг нового формата — впервые в России банковскими продуктами, разработанными с учетом исламской этики и норм шариата, смогут воспользоваться не только жители регионов, участвующих в эксперименте по исламскому финансированию, но и сразу всех регионов России»

– руководитель направления исламского финансирования «Тинькофф» Асхат Гиниятов

Исламская карта от Тинькофф открывает перед своими владельцами множество новых возможностей. Она позволит им совершать покупки в соответствии с принципами ислама, а также получать различные бонусы и льготы. Кроме того, использование исламской карты способствует расширению круга банковских услуг для мусульман.