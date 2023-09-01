Сбер займется развитием исламского банкинга в Москве

В России сегодня начинает эксперимент по внедрению исламского банкинга, активное участие в нем планирует принимать Сбербанк.
"Безусловно, мы планируем участвовать в эксперименте и открывать новые флагманские офисы партнерского финансирования, в первую очередь рассматриваем регионы с высокой долей мусульманского населения, а это: Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чеченская Республика, Республика Дагестан и республики Северного Кавказа; а также особый фокус на Москву"
– Сбер
В настоящее время первый такой офис действует в Казани. В банке рассказали, что сегодня клиентам доступны различные услуги, например "Халяльные инвестиции", открытие счетов "Амана" и другое, передает РИА Новости.
"Мы планируем расширять линейку наших услуг, прежде всего, одних из самых популярных продуктов - исламская ипотека и кредитование"
– Сбер
Напомним, эксперимент подразумевает, что в течение двух лет в четырех российских регионах будут внедряться и развиваться инструменты исламского (партнерского) финансирования.