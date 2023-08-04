Исламский банкинг заработает в Дагестане и Чечне

Опубликовано: 18:20, 4 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 1 сентября в четырех регионах России, в том числе в Дагестане и Чечне, заработает исламский банкинг – закон об этом сегодня подписал президент России Владимир Путин.

В качестве эксперимента в четырех российских регионах, большую часть населения которых составляют мусульмане – это Дагестан, Чечня, Башкортостан и Татарстан – с 1 сентября заработает исламский банкинг, говорится в законе, который сегодня подписал президент РФ Владимир Путин, документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Эксперимент, который будет проводиться по 1 сентября 2025 года, включает в себя партнерское финансирование юридических лиц, включенных в реестр Банка России, ЦБ и будет информировать организации, которые примут участие в эксперименте и определять перечень информации в местах обслуживания клиентов, передает РИА Новости.

Участниками эксперимента могут стать кредитные и некредитные финансовые организации, потребительские кооперативы, общественно полезные фонды, хозяйственные общества или товарищества, которые готовы работать по раздельному бухучету, соблюдая антиотмывочное законодательство и требования к капиталу, акционерам и органам управления. Законом устанавливаются и минимальные размеры их собственных средств.

Есть и жесткие ограничения: по исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей этими товарами. По условиям эксперимента его участники не смогут устанавливать постоянное вознаграждение в виде процентной ставки, однако смогут делать его переменным в зависимости от результатов совершения сделок.

Ранее в беседе с "Вестником Кавказа" юрист-международник Мехти Мехтиев отмечал, что исламский банкинг поможет росту торговли российский компаний с компаниями мусульманских стран, ведению бизнеса и привлечению инвестиций, поскольку для многих мусульманских инвесторов очень важно соблюдение правил шариата и избежание в бизнесе запретных вещей, вроде процентных ставок. То есть для роста инвестиций в российские регионы, участвующие в проекте исламского банкинга это очень важная вещь, отмечал эксперт.