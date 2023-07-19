В России введен исламский банкинг

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Депутаты Госдумы сегодня одобрили в третьем, окончательном чтении проведение в России эксперимента по исламскому банкингу: новая банковская система будет действовать в таком режиме с сентября в Дагестане, Чечне, Татарстане и Башкирии.

С сентября текущего 2023 года на территории отдельных субъектов в России заработает экспериментальный правовой режим деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию – сегодня закон о проведении такого эксперимента в третьем, окончательном чтении приняли депутаты Государственной Думы РФ.

Согласно документу, эксперимент пройдет в Дагестане, Чечне, Татарстане и Башкирии и продлится два года - по 1 сентября 2025 года, и он может быть продлен правительством по согласованию с ЦБ.

Статус участника эксперимента могут получить кредитные организации, финансовые организации, фонды, некоммерческие организации, хозяйственные товарищества и юридические лица – для этого им будет достаточно внести свои данные в реестр, который ведет ЦБ России.

По условиям эксперимента его участники не смогут устанавливать постоянное вознаграждение в виде процентной ставки, однако смогут делать его переменным в зависимости от результатов совершения сделок. Также они не смогут не вправе финансировать производство табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлю такими товарами, а также игорный бизнес.

Участники эксперимента обязаны обладать собственными средствами в размере 10 млн рублей, с 1 января 2024 года минимальный порог вырастет до 15 млн рублей. Также они вправе привлекать денежные средства или иное имущество физических и юридических лиц – это могут быть займы, прием имущества в доверительное управление, а также размещение облигаций. Документом определяются и антиотмывочные нормы, согласно которым участники эксперимента будут обязаны предоставлять уполномоченному органу по запросу информацию о сделках, об их характере и целях.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Что принесет России исламский банкинг?

Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, каковы ожидания государства от введения этой финансовой системы в России.

"По нашим расчетам, до $14 млрд минимум будет инвестировано в разные проекты с помощью этого инструмента в течение тех двух лет, что будет длиться тестовый период", - отметил он.

Аксаков обратил внимание, что исламский банкинг может быть распространен на всю территорию РФ. "Рассчитано, что на все регионы страны это распространится, тем более что в мире больше 57% этого инструмента применяется именно в немусульманских странах", - сообщил депутат.

По его словам, государство уже получает заявки от регионов для подключения к системе исламского банкинга. "Обращались Ингушетия и Чувашия. Есть предложения от Калининградской области и Москвы. Так что исламский банкинг привлекает разные регионы", - заключил Анатолий Аксаков.