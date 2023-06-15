Осенью в России стартует эксперимент по исламскому банкингу

Опубликовано: 7:56, 15 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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С 1 сентября в России может начаться эксперимент по исламскому банкингу, который два года будет длиться в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане.

Депутаты Госдумы планируют в ближайшее время принять закон об исламском банкинге, это позволит начать эксперимент уже 1 сентября, сообщил в кулуарах ПМЭФ-2023 глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ведомства "почти все согласовали" в этом документе, добавил депутат, передает РИА Новости.

Эксперимент по пилотному внедрению исламского банкинга продлится два года в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане, а его участниками станут банки, некредитные финансовые организации, в первую очередь МФО, возможно, потребительские кредитные кооперативы, и иные юрлица, зарегистрированные и ведущие деятельность по партнерскому финансированию в регионах-участниках эксперимента.

Напомним, по исламским принципам финансирования, запрещено взимать вознаграждение в виде ссудного процента, а также финансировать деятельность, связанную с производством табачной, алкогольной продукции, оружия, боеприпасов и торговлей этими товарами.