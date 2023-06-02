В Дагестане открыт первый в СКФО расчетный счет по стандартам ислама

Сбербанк открыл в своем дагестанском отделении первый на Северном Кавказе расчетный счет для юридических лиц, соответствующий стандартам исламского финансирования, сообщила пресс-служба банка.
Расчетным счетом уже воспользовалась местная организация "Мечеть села Шахува" для ведения хозяйственной деятельности и сбора пожертвований. Все собранные средства пойдут на ее реконструкцию, передает "Интерфакс".
"Клиентами банка являются почти половина предпринимателей региона, и значительная часть из них заинтересована в продуктах партнерского финансирования - сегодня это один из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка в мире. Ряд таких продуктов уже доступен юридическим лицам в отделениях банка"
- управляющий дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов
Этот счет позволяет бизнесу пользоваться услугами кредитно-финансовой организации, соответствующими исламскому банкингу. На сегодняшний день объем совершенных с использованием его инструментов операций в России превысил 17 млрд рублей. Напомним, первый в стране офис исламского финансирования был открыт в декабре прошлого года в Казани.