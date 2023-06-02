В Дагестане открыт первый в СКФО расчетный счет по стандартам ислама

Опубликовано: 18:24, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестанском отделении Сбербанка открылся первый на Северном Кавказе расчетный счет для юридических лиц по стандартам исламского банкинга, им уже воспользовалась местная организация "Мечеть села Шахува" для ведения хозяйственной деятельности.

Сбербанк открыл в своем дагестанском отделении первый на Северном Кавказе расчетный счет для юридических лиц, соответствующий стандартам исламского финансирования, сообщила пресс-служба банка.

Расчетным счетом уже воспользовалась местная организация "Мечеть села Шахува" для ведения хозяйственной деятельности и сбора пожертвований. Все собранные средства пойдут на ее реконструкцию, передает "Интерфакс".

"Клиентами банка являются почти половина предпринимателей региона, и значительная часть из них заинтересована в продуктах партнерского финансирования - сегодня это один из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка в мире. Ряд таких продуктов уже доступен юридическим лицам в отделениях банка"

- управляющий дагестанским отделением Сбербанка Евгений Морозов

Этот счет позволяет бизнесу пользоваться услугами кредитно-финансовой организации, соответствующими исламскому банкингу. На сегодняшний день объем совершенных с использованием его инструментов операций в России превысил 17 млрд рублей. Напомним, первый в стране офис исламского финансирования был открыт в декабре прошлого года в Казани.