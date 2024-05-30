Исламское финансирование Сбербанка стало доступно на Северном Кавказе

Офис исламского финансирования впервые появился на территории СКФО. Первое такое учреждение открыто Сбербанком в столице Чечни Грозном.

Услуги исламского финансирования теперь можно получить в Чечне: в Грозном заработал офис исламского финансирования. Новость сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка Сбербанка.

Организация станет первой на Северном Кавказе, где все желающие смогут получить услуги исламского банкинга.

В офисе можно будет воспользоваться свыше чем 15 продуктами финансирования, которое основано на принципах партнерства и отвечает стандартам шариата.

По словам главы Юго-Западного банка, исламское финансирование сейчас переживает бурный рост.

"Число клиентов Сбера среди физических лиц в СКФО сегодня достигает 5,4 млн, а корпоративных – более 127 тыс, и значительная часть из них заинтересована в продуктах исламского финансирования"

– Анатолий Песенников

Он уточнил, что, начиная с прошлого года, в регионах Северного Кавказа выпускаются карты исламского финансирования, и к июлю 2024 года ими обзавелись более 3 тыс человек. Самую большую популярность они приобрели в Дагестане и Чечне. Песенников добавил, что продажи таких карт все время растут.

Вице-премьер Чечни, глава Минэкономразвития Рустам Шаптукаев обратил внимание, что в новом офисе жителям Чечни и туристам будут предоставлять банковские услуги, которые соответствуют и российским законам, и шариату.