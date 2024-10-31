ДТП под Ставрополем: четверо пострадавших

Водитель пассажирского микроавтобуса врезался в газовоз под Ставрополем. Четыре человека пострадали.

На трассе под Ставрополем столкнулись маршрутка и газовоз, в результате аварии пострадали четыре человека, поведали в региональном отделении ГАИ.

Маршрутный автобус следовал из Ставрополя в Георгиевск. Водитель пассажирского транспорта пристроился за газовозом, однако пренебрег необходимостью соблюдать безопасную дистанцию до транспортного средства, что стало причиной столкновения.

Четыре человека, включая 15-летнего подростка, получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Утечки топлива в ходе аварии не зафиксировано. Детали инцидента устанавливаются.