Вестник Кавказа

ДТП под Ставрополем: четверо пострадавших

ДТП под Ставрополем: четверо пострадавших
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Водитель пассажирского микроавтобуса врезался в газовоз под Ставрополем. Четыре человека пострадали.

На трассе под Ставрополем столкнулись маршрутка и газовоз, в результате аварии пострадали четыре человека, поведали в региональном отделении ГАИ. 

Маршрутный автобус следовал из Ставрополя в Георгиевск. Водитель пассажирского транспорта пристроился за газовозом, однако пренебрег необходимостью соблюдать безопасную дистанцию до транспортного средства, что стало причиной столкновения. 

Четыре человека, включая 15-летнего подростка, получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. 

Утечки топлива в ходе аварии не зафиксировано. Детали инцидента устанавливаются.

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