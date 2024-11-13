Вестник Кавказа

Азербайджан и Армения не будут играть друг с другом в отборе на ЧМ-2026

Азербайджан и Армения не будут играть друг с другом в отборе на ЧМ-2026
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сборные Азербайджана и Армении будут в одной корзине при жеребьевке отбора на чемпионат мира 2026. Мероприятие состоится 13 декабря в Цюрихе.

Национальные команды Азербайджана и Армении поместят в одну корзину при жеребьевке отборочного этапа мирового первенства по футболу 2026 года.

Обе сборные оказались в четвертой корзине вместе с командами Болгарии, Люксембурга, Косово, Беларуси, Казахстана, Эстонии, Кипра, Латвии, Литвы и Фарерских островов.

Следует отметить, что сборные из одной корзины не могут в одной группе при жеребьевке. Таким образом, сборные Азербайджана и Армении не будут играть друг против друга.

Сама жеребьевка отбора на мундиаль состоится 13 декабря в Цюрихе. Первые матчи будут сыграны в марте следующего года. Победители групп отправятся на ЧМ напрямую, а команды, которые займут вторые места поборются за путевки через стыковые игры.

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