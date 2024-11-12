Вестник Кавказа

Весь общественный транспорт заменят электрическими аналогами в Баку

Весь общественный транспорт заменят электрическими аналогами в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Азербайджане анонсировали переход столичного общественного транспорта на электрические аналоги. Данный план рассчитывают реализовать в ближайшие годы.

В Баку весь общественный транспорт будет заменен на электрические аналоги. Об этом поведал глава Минцифры и транспорта Азербайджана.

Рашад Набиев подчеркнул, что переход планируется осуществить в течение ближайших пяти лет.

"К 2030 году в столице планируется заменить весь общественный транспорт на аналоги, работающие на электроэнергии"

– глава ведомства

Он также обратил внимание на то, что не так давно республика Южного Кавказа взяла на себя обязательство по формированию устойчивой экосистемы.

"Мы планируем построить 100 км микромобильных полос. В страну завезено 160 электробусов. Их количество будет увеличено"

– Рашад Набиев

На прошлой неделе стало известно, что Европейский инвестбанк поможет Азербайджану с расширением метро в Баку.

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