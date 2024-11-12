Весь общественный транспорт заменят электрическими аналогами в Баку

В Азербайджане анонсировали переход столичного общественного транспорта на электрические аналоги. Данный план рассчитывают реализовать в ближайшие годы.
В Баку весь общественный транспорт будет заменен на электрические аналоги. Об этом поведал глава Минцифры и транспорта Азербайджана.
Рашад Набиев подчеркнул, что переход планируется осуществить в течение ближайших пяти лет.
"К 2030 году в столице планируется заменить весь общественный транспорт на аналоги, работающие на электроэнергии"
– глава ведомства
Он также обратил внимание на то, что не так давно республика Южного Кавказа взяла на себя обязательство по формированию устойчивой экосистемы.
"Мы планируем построить 100 км микромобильных полос. В страну завезено 160 электробусов. Их количество будет увеличено"
– Рашад Набиев
На прошлой неделе стало известно, что Европейский инвестбанк поможет Азербайджану с расширением метро в Баку.