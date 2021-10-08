Вестник Кавказа

Европейский инвестбанк поможет Азербайджану с расширением метро в Баку

Европейский инвестбанк поможет Азербайджану с расширением метро в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Помощь Азербайджану с расширением сети столичного метро окажет Европейский инвестбанк. Это предусмотрено меморандумом, заключенном на полях COP29.

Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и Европейский инвестиционный банк подписал меморандум о взаимопонимания. Он был оформлен в рамках COP29 в Баку.

Документ предполагает сотрудничество по вопросам разработки, расширения и модернизации сети метрополитена азербайджанской столицы.

После расширения сети планируется нарастить ежедневный пассажиропоток в столичной подземке, снизив тем самым нагрузку на другой общественный транспорт города.

Напомним, согласно последним оценкам, метро в Баку ежедневно перевозит до 630 тыс пассажиров.

 

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