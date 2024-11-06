Вестник Кавказа

Соглашение о строительстве интермодального терминала в Бакинском порту подписано на COP29

Кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители Азербайджана, Казахстана и Китая в рамках конференции COP29, которая стартовала накануне в Баку, заключили соглашение о запуске предприятия, которое займется строительством интермодального терминала в Бакинском морпорту.

Новый интермодальный грузовой терминал появится в скором времени в морском порту Баку – соглашение о создании компании для строительства подписали сегодня на полях COP29 представители трех стран: Азербайджана, Казахстана и Китая.

Подписи под документом поставили генеральный директор Бакинского морпорта Талех Зиядов, председатель правления компании "Казахстанские железные дороги" Нурлан Сауранбаев и гендиректор компании Xi’an Free Trade Port Consruction and Operation Co Ltd Юань Сяоцзюнь.

Соглашение предусматривает возведение нового интермодального грузового терминала в Бакинском порту, который действует в поселке Алят. Главная задача проекта – наращивание объемов грузоперевозок. Терминал разместится на площади 40 га.

Стоит отметить, что "Казахстанские железные дороги" предоставляют услуги перевозок по Срединному коридору, а компания Xi'an Free Trade Port организует движение контейнерных поездов из Китая до Европы.

Ожидается, что строительство и запуск терминала позволят достичь таких целей, как постоянный рост объемов грузов, которые перевозят контейнерные поезда из КНР в Европу по Срединному коридору, ускорение разгрузки, сокращение стоимости перевозок, уменьшение времени перевалки.

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