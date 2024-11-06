В Баку стартовал Саммит лидеров COP29

В столице Азербайджана начался ключевой день Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 – Саммит лидеров COP29, в котором участвуют президенты, главы правительств и монархи десятков государств.

В Баку началась торжественная церемония открытия центрального события Конференции сторон рамочной конвенции ООН по изменению климата COP29 – Саммита лидеров COP29, второго в мире собрания руководителей государств после ежегодной Генассамблеи ООН.

Церемонии открытия предшествовало протокольное приветствие участников саммита. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретили каждого высокого гостя в холле Бакинского олимпийского стадиона и по отдельности и с каждым сфотографировались. С лидерами постсоветского пространства Ильхам Алиев общался по-русски, переводя для Антониу Гутерриша на английский язык, с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом – по-азербайджански, с остальными – по-английски. Партнеров и союзников Баку в регионе и на международной арене Алиев и Гутерриш встречали особенно тепло.

Затем состоялось традиционное совместное фотографирование всех участников Саммита лидеров COP29, с Ильхамом Алиевым и Антониу Гутеррише в центре. По левую руку от президента Азербайджана - Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. После общего фото гости проследовали в зал заседания Саммита.

С приветственной речью к участникам Саммита обратился президент Ильхам Алиев, приветствовав мировых лидеров в Азербайджане. Он поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку решения провести COP29 в Баку и поздравил ОАЭ с успешным проведением COP28 в прошлом году. "Азербайджан - страна, где встречаются восток и запад, юг и север, и речь не только о географии. Мы можем выстраивать культурные, политические, энергетические, торговые и логистические мосты между различными международными игроками. Мегапроекты, начатые Азербайджаном, уже изменили энергетическую и транспортную карты Евразии и привели к созданию плодотворных форматов многостороннего сотрудничества", - прежде всего сказал он.

Миссией Азербайджана как председателя COP29 Ильхам Алиев назвал поиск консенсуса между развитыми и развивающимися странами с целью гармонизации связей между Глобальным Югом и Глобальным Севером. Говоря об этом, президент АР сослался на опыт председательства Баку в Движении неприсоединения – крупнейшей международной структуры после ООН. Он также отметил, что единогласное решение о проведении COP29 в Баку говорит об уважении к Азербайджану и признании его активной роли на мировой арене.

Кратко азербайджанский лидер проинформировал гостей об успехах республики в восстановлении территориальной целостности и суверенитета, подчеркнув, что Азербайджан смог выстроить сильное государство, мощную экономику и независимый внешнеполитический курс, несмотря на десятилетия Карабахской войны и оккупации 20% азербайджанских территорий.

"Четыре года назад мы отпраздновали историческую победу во Второй Карабахской войне. Год назад мы полностью восстановили свой суверенитет в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге 30 лет. Мы сами выполнили эти резолюции. Восстановили международное право, справедливость и положили конец армянской оккупации"

– Ильхам Алиев

Накануне Международный аэропорт Гейдар Алиев целый лень принимал самолеты лидеров многих стран мира, в числе которых были премьер-министр Королевства Бельгия Александр Де Кро, президент Финляндии Александр Стубб, Черногории Яков Милатович, президент Ирака Абдель Латиф Джамаль Рашид, премьер-министр Княжества Лихтенштейн Даниэль Риш, президент Сербии Александр Вучич, президент Словакии Петер Пеллегрини, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заида бен Султан Аль Нахайян, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и первые лица из других стран.

Напомним, азербайджанская столица с 11 по 22 ноября принимает COP29, климатическую конференцию ООН. На мероприятие прибыли делегации из более чем 80 стран мира. Конференции ООН по вопросам изменения климата являются единственной международной площадкой для централизованного общемирового обсуждения глобальной проблемы изменения климата и проводится ежегодно, на этот раз - в Азербайджане. Официальное открытие COP29 прошло на Бакинском олимпийском стадионе, здесь же пройдут основные мероприятия форума, состоятся встречи глав государств и правительств, представителей международных организаций и компаний.