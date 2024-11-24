Визит президента Германии в Баку завершился

Президент Германии Штайнмайер завершил визит в Баку и вылетел из аэропорта Гейдар Алиев. Ранее он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Официальный визит президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Азербайджан завершился сегодня вечером.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, был выстроен почетный караул в честь политика. Его провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, замглавы МИД АР Фариз Рзаев и другие официальные лица страны.

Напомним, что германский президент Штайнмайер прибыл в Баку накануне. Это был первый визит немецкого политика в Азербайджан. Сегодня он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили две основные темы: двустороннее экономическое сотрудничество и мирный договор между Азербайджаном и Арменией.