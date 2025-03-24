О чем говорили в Баку Алиев и Штайнмайер?

В ходе сегодняшней встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и его германского коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера в Баку обсуждались две основные темы: двустороннее экономическое сотрудничество и мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Расскажем о наиболее значимых заявлениях обоих президентов по этим вопросам.

Армяно-азербайджанский мирный договор

Алиев о мирном договоре с Арменией

Алиев рассказал Штайнмайеру, впервые приехавшему в Баку в должности президента, что Азербайджан на протяжении 30 лет страдал от армянской оккупации:

Наш народ подвергся этнической чистке. Из-за армянской агрессии около миллиона азербайджанцев осталось без крова и около 20% наших земель было оккупировано. К сожалению, международные организации не предприняли серьезных шагов в связи с этим вопросом. Азербайджан сам разрешил этот конфликт и восстановил международное право на поле боя и в политической плоскости. Именно эта историческая победа открыла путь к мирным переговорам, и считаю, что сегодня позиции Азербайджана и Армении в достижении мира достаточно сблизились.

Сейчас, по словам Алиева, текст армяно-азербайджанского мирного договора из 17 пунктов полностью согласован, и дополнительных условий Баку не выдвигает. Среди известных условий он назвал:

упразднение Минской группы ОБСЕ

изъятие из армянской Конституции ссылки на Акт о независимости, в котором содержится положение о присоединении законной исторической территории Азербайджана к Армении.

После выполнения этих двух условий, никаких препятствий для подписания мирного договора не будет. Мяч на стороне Армении. Если она действительно хочет подписать мирный договор, она должна принять эти два легитимных условия Азербайджана

- Ильхам Алиев.

В ходе совместной пресс-конференции со Штайнмайером Алиев еще раз подчеркнул, что после окончания Второй Карабахской войны именно Азербайджан инициировал мирные переговоры:

В то время ни Армения, ни еще функционировавшая тогда Минская группа ОБСЕ не выдвинули подобного предложения. Это само по себе показывает, насколько мы заинтересованы в заключении мирного договора.

Он также акцентировал внимание на том, что так называемой «Нагорно-Карабахской Республики», на включении которой в мирный договор до января 2024 года настаивала Армения, нет:

Она существовала только в мечтах Армении. Есть Карабахский регион Азербайджана.

Штайнмайер о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией

По мнению президента ФРГ, условия для установления мира между Азербайджаном и Арменией вполне выполнимы. Штайнмайер заверил, что его страна готова оказать необходимую поддержку в мирном процессе, заметив:

Настал важный момент в достижении соглашения. Надеюсь, что этот момент будет использован для подписания мирного договора, и в вашем регионе установится действительно прочный мир. Я возлагаю на это большие надежды.

По его словам, Берлин всегда придерживался той позиции, что Карабах – это территория Азербайджана. При этом восстановление доверия между Баку и Ереваном требует времени и немалых усилий.

Азербайджано-германские экономические контакты

Экономические отношения Азербайджана и Германии начались еще в XIX веке, когда компания «Сименс» стала строить на месторождениях Апшерона медеплавильные и кобальтовые заводы. Сейчас Германия занимает пятое место среди крупнейших экономических партнеров Азербайджана. Торговый оборот между ними за первые два месяца этого года превысил 485 млн дол. и почти в три раза превысил прошлогодний показатель. ФРГ занимает второе место среди государств, куда Азербайджан экспортирует нефть. Экспорт нефти и нефтепродуктов за тот же период в стоимостном выражении вырос в 5,3 раза, а в количественном – более чем в 6 раз.

Алиев об энергетическом сотрудничестве с Германией

Основной причиной трехкратного роста товарооборота Ильхам Алиев назвал увеличение объемов экспорта сырой нефти из Азербайджана в Германию.

Нам следует предпринять более активные шаги по диверсификации нашего товарооборота. Особенно в сфере возобновляемой энергии, где немецкие компании обладают огромным опытом, и у Азербайджана также есть очень большая программа и планы. Мы намерены к 2030 году за счет иностранных инвестиций довести производственную мощность возобновляемых источников энергии до 6 гигаватт, и это вполне реально. Часть этого объема будет экспортироваться в Европу.

- президент Азербайджана.

В прошлом году Азербайджан принимал международную климатическую конференцию COP29.

У нас было очень активное сотрудничество с Германией и в этом направлении. На COP29 зарегистрировались более 77 тысяч участников, представляющих 197 стран, и эта конференция дала хорошие результаты. Единственной страной, которая в ней не участвовала, была Армения.

- Ильхам Алиев.

Штайнмайер о Срединном коридоре

Одним из наиболее интересных международных транспортных направлений сегодня становится Срединный коридор, соединяющий Китай и Европу через Центральную Азию и Кавказ. Германия как крупнейшая экономика Европы уже заявляла о заинтересованности в интеграции своих логистических цепочек с этим коридором. В ходе визита в Баку Франк-Вальтер Штайнмайер выразил удовлетворение тем фактом, что Азербайджан становится местом, где сходятся основные торговые пути мира. Он заметил, что и Баку и Берлин заинтересованы в экономических и торговых связях не только с Центральной Азией, но и с Дальним Востоком, Юго-Западной Азией, а также с Китаем:

В то же время хорошо известно, насколько ограничены действующие транспортные пути и их возможности. Поэтому Срединный коридор - интересная перспектива и для экономики Германии. По мере того, как Южный Кавказ с политической точки зрения будет развиваться более стабильно, как это было в последнее время, такая перспектива станет еще более привлекательной.