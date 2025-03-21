Германия вложит €2 млн в ВОЗ после выхода США

ФРГ планирует выделить ВОЗ €2 млн. Это стало реакцией Берлина на выход США из организации.

Федеративная Республика Германия (ФРГ) намерена выделить €2 млн во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) после выхода США из ее состава, заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах в Берлине.

Выделение дополнительного финансирования стало реакцией Германии на выход Штатов из организации, который ставит под угрозу не только финансовую стабильность, но и глобальное устройство системы здравоохранения, отметил Карл Лаутербах.

"Всемирная организация здравоохранения необходима для глобального мониторинга состояния здоровья, предотвращения пандемий, борьбы с болезнями и обеспечения справедливого доступа к медицинскому обслуживанию"

- Карл Лаутербах

Стоит отметить, что США были главным донором ВОЗ. В 2022 и 2023 годах организация получила от Вашингтона почти $1 млрд, а за один лишь 2024 год они вложили около $3,4 млрд, что составило 18% ее бюджета.

На данный момент ВОЗ не хватает районе $1,9 млрд (примерно 45%) для финансирования сокращенного варианта бюджета на 2026 и 2027 год, размер которого составляет $4,2 млрд.