Вестник Кавказа

Призывающих к экономическому бойкоту граждан освободили в Стамбуле

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Турции отпустили группу граждан, призывавших устроить экономический бойкот. Соответствующий вердикт вынес сегодня суд в Стамбуле.

Стамбульский суд постановил освободить 11 граждан, которые были задержаны ранее за распространяемые в соцсетях призывы бойкотировать связанный с властями бизнес. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным телеканала TRT, на время расследования суд решил отпустить подозреваемых под подписку о невыезде. Им необходимо будет отмечаться в полиции два раза в месяц.

Напомним, после ареста главы Стамбула Народно-республиканская партия призвала устроить экономический бойкот. Она предлагала не покупать товары и не пользоваться услугами всех предприятий и компаний, которые связаны с руководством республики или хотя бы симпатизируют им. В частности, в список попали различные СМИ, магазины, заведения общественного питания и автопроизводители.

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