Вестник Кавказа

Нетаньяху поблагодарил Венгрию за отказ сотрудничать с МУС

Нетаньяху поблагодарил Венгрию за отказ сотрудничать с МУС
© Фото: сайт Кремля
Сегодня Венгрия решила прекратить сотрудничество с МУС. За это решение премьер-министр Израиля поблагодарил венгерского коллегу Виктора Орбана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил венгерского коллегу Виктора Орбана за "смелое решение" Венгрии прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС). В ходе совместной пресс-конференции он назвал суд в Гааге "коррумпированной организацией" за предвзятое отношение к европейскому государству.

"Важно противостоять этой коррумпированной организации, которая приравняла демократию, которая борется за само свое существование из-за угрозы со стороны самых ужасающих террористических сил на Земле"

- Беньямин Нетаньяху

Он отметил важность мер Виктора Орбана для всей цивилизации, которые оценят во множестве других стран. По мнению израильского премьера, Венгрия не последнее государство, решившее разорвать связи с МУС.

Напомним, что сегодня Беньямин Нетаньяху прибыл в Бадапешт с двухдневным визитом. Это первый визит израильского премьера в Европу с тех пор, как осенью прошлого года МУС выдал ордер на его арест.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
685 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Израиль пригрозил новым властям в Сирии расплатой за возможную агрессию

Израиль пригрозил новым властям в Сирии расплатой за возможную агрессию

Россия призвала к прекращению боевых действий в Газе

Россия призвала к прекращению боевых действий в Газе

Нетаньяху может обсудить с Орбаном план Трампа по Газе

Нетаньяху может обсудить с Орбаном план Трампа по Газе

Израильский авиаперевозчик возобновляет полеты в Россию

Израильский авиаперевозчик возобновляет полеты в Россию

Израиль уничтожил аэродром в Хаме и НИИ в Дамаске

Израиль уничтожил аэродром в Хаме и НИИ в Дамаске

Израиль создает буферную зону в Газе

Израиль создает буферную зону в Газе

Зачем США бомбить Иран?

Зачем США бомбить Иран?

Пошлины на товары из США отменили в Израиле

Пошлины на товары из США отменили в Израиле

ВВС Израиля атаковали Бейрут

ВВС Израиля атаковали Бейрут

Эли Шарвит стал новым главой ШАБАК

Эли Шарвит стал новым главой ШАБАК

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы