Нетаньяху поблагодарил Венгрию за отказ сотрудничать с МУС

Сегодня Венгрия решила прекратить сотрудничество с МУС. За это решение премьер-министр Израиля поблагодарил венгерского коллегу Виктора Орбана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил венгерского коллегу Виктора Орбана за "смелое решение" Венгрии прекратить сотрудничество с Международным уголовным судом (МУС). В ходе совместной пресс-конференции он назвал суд в Гааге "коррумпированной организацией" за предвзятое отношение к европейскому государству.

"Важно противостоять этой коррумпированной организации, которая приравняла демократию, которая борется за само свое существование из-за угрозы со стороны самых ужасающих террористических сил на Земле"

- Беньямин Нетаньяху

Он отметил важность мер Виктора Орбана для всей цивилизации, которые оценят во множестве других стран. По мнению израильского премьера, Венгрия не последнее государство, решившее разорвать связи с МУС.

Напомним, что сегодня Беньямин Нетаньяху прибыл в Бадапешт с двухдневным визитом. Это первый визит израильского премьера в Европу с тех пор, как осенью прошлого года МУС выдал ордер на его арест.