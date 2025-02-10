Страны ОДКБ обсудили в Москве подготовку к учениям "Боевое братство"

Глава Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков провел встречу с главами делегаций РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Секретариата организации и Антитеррористического центра СНГ. Встреча, связанная с предстоящими учениями ОДКБ "Боевое братство - 2025", прошла в российской столице сегодня.
"В ходе рабочей встречи обсуждены актуальные вопросы организации совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, которые в 2025 году будут проведены в форме совместного оперативно-стратегического учения "Боевое братство - 2025"
– пресс-секретарь Объединенного штаба Организации Владислав Щегрикович
Особое внимание в рамках встречи было уделено вопросам организации управления войсками. По итогу встречи Сердюков оценил первые штабные переговоры как успешные, отметил пресс-секретарь, передает ТАСС.
Учения "Боевое братство" запланированы на осень, они пройдут на территории нескольких стран ОДКБ.