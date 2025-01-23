Вестник Кавказа

РФ ведет диалог о системе безопасности в Евразии с ОДКБ, ШОС и БРИКС

Здание МИД в Москве в ясную погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД России рассказали о том, как РФ занимается вопросом организации системы евразийской безопасности. Диалог по этому вопросу идет как с отдельными государствами, так и на уровне международных структур, в том числе ОДКБ, ШОС, БРИКС.

Диалог о создании новой архитектуры безопасности на Евразийском континенте развивается со странами-членами таких объединений, как ОДКБ, ШОС, БРИКС, проинформировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает газета "Известия".

Москва в вопросе построения архитектуры евразийской безопасности нацелена на развитие диалога со всеми потенциальными участниками на континенте, прежде всего отметила она.

"Российская Федерация проводит соответствующие обсуждения в двустороннем формате с соседями и другими партнерами и в интеграционных структурах с российским участием - ОДКБ, СНГ, ШОС, а также АСЕАН и ССАГПЗ"

– Мария Захарова

Представитель МИД подчеркнула, что страны Европы при отказе от враждебной политики также смогут присоединиться к сотрудничеству. Кроме того, обсуждения в различных форматах ведутся со странами БРИКС.

"Когда контуры новой архитектуры безопасности в Евразии устоятся, можно будет подумать об обсуждении опыта ее строительства партнерами по БРИКС, представляющими неевразийские регионы мира"

– Мария Захарова

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