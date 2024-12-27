Вестник Кавказа

ОДКБ доказала свою эффективность – Песков

ОДКБ доказала свою эффективность – Песков
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Работа Организации договора о коллективной безопасности востребована и демонстрирует высокую эффективность, заявил Дмитрий Песков. Так он прокомментировал нежелание Армении размораживать свое участие в ОДКБ.

Организация договора о коллективной безопасности действует вполне плодотворно, сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

"ОДКБ – это самостоятельная, взрослая, зрелая и доказавшая свою эффективность и востребованность организация"

– представитель Кремля

По словам Пескова, объединение не прекращает работу.

Он добавил, что Ереван также пока не выражал желания уйти из нее. В том числе, уточнил представитель Кремля, эта тема не поднималась и во время последнего телефонного разговора глав государств Владимира Путина и Никола Пашиняна, который состоялся почти неделю назад.

Напомним, ранее сегодня армянская Служба внешней разведки опубликовала доклад, авторы которого усомнились в том, что причины заморозки армянского участия в ОДКБ, которая произошла в минувшем году, устранятся в 2025-м.

Стоит отметить также, что завтра в армянском парламенте стартует обсуждение законопроекта о начале евроинтеграции Армении, ранее одобренного правительством. По словам главы МИД Арарата Мирзояна, Нацсобрание, скорее всего, проголосует за принятие этого закона.

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