UTair запустит прямые рейсы из Москвы в Лянкяран

Москву и Лянкяран свяжет прямое авиасообщение. Полеты начнет выполнять компания UTair с 5 апреля.

С 5 апреля российская авиакомпания UTair начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в азербайджанский Лянкяран, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Полеты буду осуществляться только по субботам. Отправление из московского аэропорта Внуково намечено на 15:45, вылет в обратном направлении из Лянкярана – в 21:25.

Пассажиры пробудут в пути примерно 3 часа 40 минут. Билеты уже доступны для покупки.

Напомним, что c 27 апреля еще одна авиакомпания из России запустит полеты в Азербайджан: прямые рейсы между Москвой и Баку возобновят в Red Wings.