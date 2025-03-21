Вестник Кавказа

UTair запустит прямые рейсы из Москвы в Лянкяран

UTair запустит прямые рейсы из Москвы в Лянкяран
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Москву и Лянкяран свяжет прямое авиасообщение. Полеты начнет выполнять компания UTair с 5 апреля.

С 5 апреля российская авиакомпания UTair начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в азербайджанский Лянкяран, рассказали в пресс-службе перевозчика.

Полеты буду осуществляться только по субботам. Отправление из московского аэропорта Внуково намечено на 15:45, вылет в обратном направлении из Лянкярана – в 21:25.

Пассажиры пробудут в пути примерно 3 часа 40 минут. Билеты уже доступны для покупки.

Напомним, что c 27 апреля еще одна авиакомпания из России запустит полеты в Азербайджан: прямые рейсы между Москвой и Баку возобновят в Red Wings.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1245 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия – главный импортер яблок из Азербайджана

Россия – главный импортер яблок из Азербайджана

Россия – главный торговый партнер Азербайджана в ЕАЭС

Россия – главный торговый партнер Азербайджана в ЕАЭС

Мария Захарова: Армения не сообщала России о прекращении контактов по разблокированию коммуникаций

Мария Захарова: Армения не сообщала России о прекращении контактов по разблокированию коммуникаций

UTair увеличит полеты между Сургутом и Баку

UTair увеличит полеты между Сургутом и Баку

Red Wings возобновит полеты между Баку и Москвой

Red Wings возобновит полеты между Баку и Москвой

Ифтар в Москве от Фонда Гейдара Алиева

Ифтар в Москве от Фонда Гейдара Алиева

Диалог России и Армении ждет перезагрузка?

Диалог России и Армении ждет перезагрузка?

Азербайджан станет участником выставки &quot;Россия-Halal Expo&quot;

Азербайджан станет участником выставки "Россия-Halal Expo"

Россия удвоила экспорт в Азербайджан

Россия удвоила экспорт в Азербайджан

Путин поздравил Ильхама Алиева и лидеров Центральной Азии с Наврузом

Путин поздравил Ильхама Алиева и лидеров Центральной Азии с Наврузом

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы