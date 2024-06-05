Вестник Кавказа

Red Wings возобновит полеты между Баку и Москвой

Самолет Red Wings
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Самолеты компании Red Wings снова начнут летать между столицами России и Азербайджана. Первый полет произойдет в апреле.

Авиакомпания Red Wings возобновит полеты между столицами России и Азербайджана этой весной. Самолеты будут отправляться из аэропорта Жуковский, рассказали в пресс-службе перевозчика.

"Авиакомпания Red Wings сообщает о возобновлении прямых регулярных рейсов из подмосковного аэропорта Жуковский в столицу Азербайджана – Баку"

- пресс-служба

Первый самолет отправится в Баку из Жуковского 27 апреля. Рейс будет выполняться 2 раза в неделю: по средами и воскресеньям.

Время в полете между Москвой и Баку - около 3,5 часов.

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