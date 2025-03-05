Александр Новак рассказал о приоритетных задачах СКФО

В правительстве РФ сегодня прошло совещание под руководством вице-премьера Александра Новака, в ходе которого обсуждались приоритетные задачи, стоящие перед субъектами Северо-Кавказского федерального округа.

Регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) нужно продолжать активно развиваться в несырьевых отраслях, для чего в первую очередь им нужно повышать собственную инвестиционную привлекательность, пришли к выводу участники совещания в координационном центре правительства РФ, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака и было посвящено вопросам улучшения инвестиционного климата в СКФО, сообщает пресс-служба правительства России.

"Инфраструктура и транспортно-логистический потенциал округа служат основой для переориентации внешнеэкономической деятельности страны с Запада на Юг. В СКФО, как и в остальных регионах России, ключевая роль - у частных инвестиций, именно они должны стать основным драйвером роста"

- Александр Новак

СКФО традиционно показывает лидерство в опорных несырьевых отраслях, включая легкую промышленность и агрокомплекс, и основная задача, стоящая перед ним – посредством всевозможной поддержки инвестора, включая такие, как разделение рисков, доступ к длинным деньгам и совершенствование административно-правовой среды, создавать благоприятные условия для инвестиций, отметил вице-премьер, передает "Интерфакс".

Для этого у округа есть три основных направления работы: первое - создание условий за счет внедрения регионального инвестиционного стандарта и системного перезапуска работы по улучшению инвестклимата.

Второе - тиражирование и донастройка федерального инструментария поддержки, включающего создание особых экономических зон и механизмов государственно-частного партнерства, а также адресных мер поддержки.

И третье - решение вопросов, связанных со спецификой регионов, которые включают в себя повышение активности кредитных организаций и усиление доверия к инвесторам, реализующим проекты на Кавказе, указал Александр Новак.