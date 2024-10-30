Вестник Кавказа

На прилавках российских магазинов становится больше "Продукции Кавказа"

На прилавках российских магазинов становится больше "Продукции Кавказа"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сертификаты "Продукция Кавказа" становятся массовыми – их уже получили 70 производителей из регионов СКФО, и их становится все больше, а значит – у покупателей растет доверие и интерес к таким товарам.

Российские покупатели все чаще встречают на прилавках магазинов продукты и другие товары, на которых красуется кавказский "знак качества" - сертификат "Продукция Кавказа", сообщили в пресс-службе Роскачества.

"Уже 70 российских производителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) получили сертификаты Роскачества "Продукция Кавказа" для своих товаров. Больше всего таких документов у предприятий из Ставропольского края – 23"

- Роскачество

Впрочем, обладателями заветного кавказского "знака качества" стали компании из Кабардино-Балкарии, Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии и Чечни, и это – знак высокого доверия к их продукции, передает ТАСС.

Сами продавцы отмечают повышенный интерес к таким товарам у потребителей - это позволяет им быть уверенными в высоком качестве такой продукции, и сейчас сертификация доступна для 15 категорий товаров, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Бренд "Продукция Кавказа" – это не только качество, это еще и право размещать свои товары в крупных торговых сетях, а также продвигать их в рамках различных промо-акций, добавили в Роскачестве. 

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