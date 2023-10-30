Сертификат халяль Роскачества - что это и какие продукты признаны халяль?

Почти два года в России действует орган сертификации «Роскачество-Халяль». Что такое халяль и халяльный сертификат и какие продукты уже успели стать халяльными?

Халяльная продукция соответствует нормам, принятым в исламе, однако популярна не только среди мусульман. Халяль - своеобразный знак качества, так как к продукции и санитарным условиям на производстве обычно предъявляются высокие требования. С 2023 года сертификат «Халяль» выдает Роскачество. Что такое халяльный сертификат и каковы требования?

Халяль - что это такое?

Дословно халяль переводится с арабского языка как «разрешенный», то есть соответствующий религиозным канонам ислама. Слово халяльный чаще всего применяется по отношению к продуктам питания и напиткам, а также способам их приготовления.

Халялю противоположен харам - запрещенное для мусульман. В Коране можно найти вполне определенный список продуктов, запрещенных для тех, кто исповедует ислам. В список входят свинина, кровь, мясо хищных птиц, мертвечина, мясо животных, убитых не по канонам. Также мусульманам запрещено употреблять в пищу насекомых, поэтому продукты, содержащие краситель кармин (добавка Е120), никогда не смогут попасть в халяльные списки.

В мире нет единого стандарта «халяль». В РФ есть следующие национальные стандарты:

ГОСТ Р 70401-2022 «Процессы производства пищевой продукции халяль. Общие требования к пищевой продукции халяль»;

ГОСТ Р 70405-2022 «Продукция и услуги халяль. Общие термины и определения»;

ГОСТ Р 70402-2024 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации Халяль».

Последний появился осенью 2024 года, это новый национальный стандарт халяль от Росстандарта.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сертификат Халяль

Сертификация «Халяль» в России не обязательна, но многие производители стремятся ее пройти. Почему? «Халяль» воспринимается потребителями как знак качества, ассоциируется с качественными, здоровыми, экологичными продуктами. Сертификат привлекает не только потребителей-мусульман, но и тех, кто считает, что дополнительная сертификация - показатель безопасности и качества товара.

Также сертификат «Халяль» нужен для продвижения отечественных товаров на международный рынок - во множестве стран, с которыми активно сотрудничает Россия, основная религия - ислам.

Халяльными могут быть не только напитки и продукты питания, но и парфюмерия, косметика, бытовая химия, лекарственные препараты, средства дезинфекции, различные услуги.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Каковы требования к халяльной продукции?

Халяльные продукты, произведенные в России, должны соответствовать ГОСТам и техрегламентам Таможенного союза.

«Сертификат «халяль» не предъявляет требований по соотношению ингредиентов, витаминов, белков, жиров и углеводов, калорийности. Главное, чтобы эти ингредиенты были разрешены для производства халяльной продукции и качество соответствовало требованиям пищевой безопасности»

– глава «Роскачество-Халяль» Юсуф Риков

Требования халяль предъявляются к производственным помещениям, оборудованию, инвентарю, спецодежде сотрудников. Должны строго соблюдаться правила гигиены и пищевой безопасности, сотрудники должны тщательно мыть руки, носить перчатки, прятать волосы под головными уборами - недопустимо попадание волос или частиц эпидермиса в продукцию.

Халяльные продукты не должны соседствовать с харамными. Убой животных должен быть гуманным, обязательно прочтение молитвы. Специалист по убою должен быть мусульманином, также на предприятии должны работать халяль-контролеры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Роскачество-Халяль

В России сертификат «Халяль» выдают несколько организаций. В их числе Международный Центр стандартизации и сертификации (МЦСиС) «Халяль», получивший полномочия от председателя ДУМ России и Совета Муфтиев России, а также «Роскачество».

Орган сертификации «Роскачество-Халяль» появился в январе 2023 года. За два года были сертифицированы десятки продуктов и отдельные предприятия. Так, халяльными признаны ООО «СоюзПромПтица», «Башкирское мороженое», «Молочная кухня» (Башкортостан), «ЭкоНива Молоко Воронеж», кондитерская фабрика «Акконд» (Чувашия) и другие.

Сертификат «Халяль» появился у «Нарзана», кваса «Очаковский», лимонада «Мохито», майонеза «Провансаль» («Слобода»), соусов «Европродукт», шоколада «Аленка» и конфет «Птичье молоко» («Красный Октябрь»).

Стоит отметить, что «Аленке» сертификат халяль помог выйти на международный рынок, в том числе теперь этот легендарный шоколад можно купить в ОАЭ.

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“

Также халяльным Роскачество признало ресторан Zaman by Tubatay в Уфе.

Кроме того, в середине 2024 года Россия в рамках развития въездного туризма ввела стандарт Muslim Friendly для отелей. Роскачество уже выдало два таких сертификата, их получили гостиничный комплекс «Измайлово» в Москве и гостиница «Эрбелия от Васта», Сочи, Роза Хутор.