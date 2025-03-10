"Ираэро" запустит самолеты между Баку и Чебоксарами

Компания "Ираэро" планирует открыть еще одно направление полетов между Россией и Азербайджаном. В этот раз речь идет о рейсах между Чебоксарами и Баку.

Российская авиакомпания "Ираэро" хочет начать летать из Чебоксар в азербайджанскую столицу. Росавиация уже выдала перевозчику разрешение на выполнение рейсов по этому маршруту, сообщили СМИ.

"Запланированные вылеты открывают новые возможности для пассажиров, стремящихся к поездкам в одну из самых ярких и интересных стран Кавказа"

- сообщение

Планируется, что рейсы будут совершаться дважды в неделю. Полет между Чебоксарами и Баку будет длится около 2,5 часов.

Напомним, что "Ираэро" также начнет летать в Азербайджан из Омска с 20 апреля 2025 года.