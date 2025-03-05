Вестник Кавказа

"ИрАэро" снова будет летать из Омска в Баку

"ИрАэро" снова будет летать из Омска в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть из Омска в Баку с апреля по сентябрь можно будет прямыми рейсами перевозчика "ИрАэро" – годом ранее авиаперелеты по этому направлению пользовались большим успехом у жителей региона.

Самолеты "ИрАэро" со следующего месяца начнут выполнять полеты из Омска в столицу Азербайджана, такое сообщение распространила омская воздушная гавань.

Рейсы вводятся в рамках летнего расписания полетов. Они стартуют 20 апреля и будут продолжаться по седьмое сентября. Отвозить пассажиров в Баку и обратно будут отечественные самолеты Superjet 100.

Лайнеры будут совершать рейсы по воскресеньям. Время в пути от Омска до Баку – три с половиной часа.

У "ИрАэро" уже есть позитивный опыт таких рейсов. В минувшем году они совершались с начала апреля вплоть до конца октября. Жители Омской области активно пользовались таким способом попасть в Азербайджан.

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