Двум депутатам предъявили обвинение в Армении

Меру пресечения для двух депутатов парламента избрали в Армении. Накануне в ходе тайного голосования их лишили депутатской неприкосновенности.
В Армении предъявлено обвинение двум парламентариям Овику Агазаряну и Тарону Маркаряну, которых накануне лишили депутатского иммунитета. Об этом сообщают армянские СМИ.
В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, на днях генпрокурор республики представила ходатайство о возбуждении уголовных дел в отношении двух парламентариев. Маркаряна подозревают в том, что он во время пребывания на посту мэра Еревана незаконным способом легализовал примерно 7 тыс кв метров земли, принадлежащей школьным и дошкольным учреждениям. Агазаряна подозревают в протекции двум предпринимателям при экспорте мелкого рогатого скота, а также в вымогательстве денег.