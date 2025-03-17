Вестник Кавказа

Двум депутатам предъявили обвинение в Армении

Двум депутатам предъявили обвинение в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Меру пресечения для двух депутатов парламента избрали в Армении. Накануне в ходе тайного голосования их лишили депутатской неприкосновенности.

В Армении предъявлено обвинение двум парламентариям Овику Агазаряну и Тарону Маркаряну, которых накануне лишили депутатского иммунитета. Об этом сообщают армянские СМИ.

В отношении обоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, на днях генпрокурор республики представила ходатайство о возбуждении уголовных дел в отношении двух парламентариев. Маркаряна подозревают в том, что он во время пребывания на посту мэра Еревана незаконным способом легализовал примерно 7 тыс кв метров земли, принадлежащей школьным и дошкольным учреждениям. Агазаряна подозревают в протекции двум предпринимателям при экспорте мелкого рогатого скота, а также в вымогательстве денег.

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