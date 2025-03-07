Владельцы газозаправок уклонились от налогов на $5 млн в Армении

Крупную налоговую аферу разоблачили, по данным СМИ, в Армении. Хозяева нескольких десятков газовых заправок уклонились от налогов на сумму, эквивалентную пяти миллионам долларов.
Три человека арестованы в Армении по делу о неуплате налогов на газозаправки, пишут армянские СМИ.
В общей сложности бюджет недополучил налогов свыше чем 2 млрд драмов (порядка $5 млн). В нарушениях были замешаны 36 АЗС.
Фигурантами уголовных дел стали 16 человек. Трое подозреваемых арестованы. Взяты под стражу в том числе экс-депутат от националистической Республиканской партии Наапет Геворкян, а также сын бывшего депутата от "Процветающей Армении" Каро Карапетяна, который был убит в 2018 году, – Вилик Карапетян, передает "Грапарак".