Вестник Кавказа

Владельцы газозаправок уклонились от налогов на $5 млн в Армении

Владельцы газозаправок уклонились от налогов на $5 млн в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупную налоговую аферу разоблачили, по данным СМИ, в Армении. Хозяева нескольких десятков газовых заправок уклонились от налогов на сумму, эквивалентную пяти миллионам долларов.

Три человека арестованы в Армении по делу о неуплате налогов на газозаправки, пишут армянские СМИ.

В общей сложности бюджет недополучил налогов свыше чем 2 млрд драмов (порядка $5 млн). В нарушениях были замешаны 36 АЗС.

Фигурантами уголовных дел стали 16 человек. Трое подозреваемых арестованы. Взяты под стражу в том числе экс-депутат от националистической Республиканской партии Наапет Геворкян, а также сын бывшего депутата от "Процветающей Армении" Каро Карапетяна, который был убит в 2018 году, – Вилик Карапетян, передает "Грапарак".

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