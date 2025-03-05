Вестник Кавказа

Стрельба в Ереване: есть погибший

Стрельба в Ереване: есть погибший
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В армянской столице случилась перестрелка. От полученных травм один из ее участников погиб в больнице. Возбуждено уголовное дело.

В одном из районов столицы Армении произошла стрельба. Есть как пострадавшие, так и погибшие, говорится на сайте криминальной хроники.

Инцидент случился накануне вечером. Сотрудники полиции среагировали на вызов и выехали на место преступления. Там они обнаружили гильзы и следы крови.

Позже оказалось, что один из двух раненых участников происшествия скончался в больнице от полученных травм. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи уточняют детали преступления.

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