Вестник Кавказа

Тинейджер получил огнестрельное ранение в ногу в Ереване

Тинейджер получил огнестрельное ранение в ногу в Ереване
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Еревана выясняет подробности ЧП, в результате которого был ранен из огнестрельного оружия подросток. Сейчас юноша находится в больнице.

Молодой человек госпитализирован с огнестрельным ранением в Ереване, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Юношу привезли в больницу в среду вечером, в 20:30 по местному времени (19:30 мск). Врачи выяснили, что тинейджер в возрасте 13 лет ранен в голень правой ноги. Ему понадобилась операция.

Медики передали данные об инциденте в полицию. Стражи порядка выясняют, что произошло с мальчиком на самом деле.

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