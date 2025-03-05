Тинейджер получил огнестрельное ранение в ногу в Ереване

Полиция Еревана выясняет подробности ЧП, в результате которого был ранен из огнестрельного оружия подросток. Сейчас юноша находится в больнице.

Молодой человек госпитализирован с огнестрельным ранением в Ереване, информацию об этом распространили армянские СМИ.

Юношу привезли в больницу в среду вечером, в 20:30 по местному времени (19:30 мск). Врачи выяснили, что тинейджер в возрасте 13 лет ранен в голень правой ноги. Ему понадобилась операция.

Медики передали данные об инциденте в полицию. Стражи порядка выясняют, что произошло с мальчиком на самом деле.