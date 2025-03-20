Имамоглу посетовал на отсутствие реакции Запада на свой арест

Мэр Стамбула сообщил, что лидеры стран Запада не оказали ему никакой поддержки после ареста. Он находится под стражей с прошлой недели.

Арестованный на прошлой неделе мэр Стамбула пожаловался на отсутствие "сильной реакции" на его арест со стороны лидеров стран Запада.

В статье для газеты New York Times Экрем Имамоглу назвал их молчание оглушительным.

"Вашингтон лишь выразил "беспокойство в связи с последними арестами и протестами" в Турции. Европейские лидеры, за исключением немногих из них, не выступили с сильной реакцией"

– глава турецкого мегаполиса

Он обратил внимание на то, что после ареста поддержку ему оказали "социал-демократические лидеры и мэры в Турции и за ее пределами от Амстердама до Загреба", а также гражданское общество.

Напомним, мэр Стамбула был задержан в прошлую среду, после чего в крупных городах стали происходить масштабные протестные акции. В воскресенье градоначальника арестовали.