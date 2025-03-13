Вестник Кавказа

Мэр Стамбула обратился к сторонникам после ареста

Экрем Имамоглу
© Фото: соцсети Экрема Имамоглу
Экрем Имамоглу выступил в воскресенье с призывом к сторонникам. Он отметил, что им сейчас нельзя унывать и сдаваться.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу обратился к своим сторонникам с призывом не терять надежду. На своей странице в соцсети глава города подчеркнул, что им нельзя сейчас унывать.

"Никогда не грустите, не унывайте, не теряйте надежды. Мы своими руками удалим этот переворот против нашей демократии, это черное пятно"

– Экрем Имамоглу

Он подчеркнул, что наступит время, когда посадившие его в тюрьму люди ответ за все и на этом, и на том свете.

"Я стою высоко, я никогда не сломаюсь. Все будет прекрасно"

– стамбульский мэр

Напомним, Имамоглу был задержан 19 марта. После этого по всей стране вспыхнули массовые акции в его поддержку. Сегодня градоначальника арестовали.

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