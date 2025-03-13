Оппозиция снова призывает к протестам в Стамбуле

Самая мощная оппозиционная партия Турции снова обратилась к своим сторонникам с призывом принять участие в очередной акции протеста, связанной с задержанием и уголовным делом в отношении мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Новая акция протеста может состояться сегодня в Стамбуле – собраться на нее призвала ключевая оппозиционная партия страны, "Народно-республиканская партия". Соответствующее сообщение было опубликовано на ее страницах в соцсетях.

"Площади – наши, улицы – наши! Мы встречаемся в Сарачане сегодня вечером в 20.30"

– CHP

Время в Турции совпадает с московским. Сарачан – район, где находится мэрия города.

Напомним, протесты не прекращаются в Турции со среды, когда был задержан мэр Стамбула, оппозиционер Экрем Имамоглу. Его обвиняют в том числе в коррупции. Известно, что политик отвергает все обвинения в свой адрес.