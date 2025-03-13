В Турции задержали более 50 человек за политические посты в соцсетях

Полиция Турция начала вычислять и арестовывать авторов провокационных постов на политические темы, связанные с арестом Имамоглу.

В Турции задержано более 50 человек, которые отметились радикальными высказываниями в соцсетях после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, поведал глава МВД Турции Али Ерликая.

"В результате скоординированных усилий нашего управления были задержаны 54 подозреваемых, и работа по задержанию других подозреваемых продолжается"

– Али Ерликая

Отметим, что в четверг в Турции прошли акции протеста оппозиции в Анкаре и Стамбуле. Были зафиксированы потасовки, несколько стражей порядка получили травмы.

Политические волнения в Турции начались на этой неделе из-за задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу о коррупции. Имамоглу считался конкурентом Эрдогана на предстоящих президентских выборах в стране.