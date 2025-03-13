Вестник Кавказа

В Турции задержали более 50 человек за политические посты в соцсетях

В Турции задержали более 50 человек за политические посты в соцсетях
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Полиция Турция начала вычислять и арестовывать авторов провокационных постов на политические темы, связанные с арестом Имамоглу.

В Турции задержано более 50 человек, которые отметились радикальными высказываниями в соцсетях после задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, поведал глава МВД Турции Али Ерликая. 

"В результате скоординированных усилий нашего управления были задержаны 54 подозреваемых, и работа по задержанию других подозреваемых продолжается"

– Али Ерликая 

Отметим, что в четверг в Турции прошли акции протеста оппозиции в Анкаре и Стамбуле. Были зафиксированы потасовки, несколько стражей порядка получили травмы.   

Политические волнения в Турции начались на этой неделе из-за задержания оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу по делу о коррупции. Имамоглу считался конкурентом Эрдогана на предстоящих президентских выборах в стране. 

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