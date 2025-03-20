Вестник Кавказа

Карасин: сейчас США хотят слышать Россию

Карасин Григорий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президенты РФ и США придали тональность отношениям двух стран, заявил Григорий Карасин. Они также поспособствовали появлению у Вашингтона стремления услышать позицию Москвы.

Тональность отношениям России и США придают президенты двух стран Владимир Путин и Дональд Трамп. Благодаря их контактам у Вашингтона появилась линия, направленная на то, чтобы услышать Москву, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

"Тональность нашим контактам сейчас с американцами задают два президента. В разговоре с президентом Трампом Путин обозначил очень четкую позицию России по многим вопросам. У нас есть линия, которая задана еще до начала наших контактов, мы ее исследуем"

- Григорий Карасин

Он также отметил, что Россия приветствует желание США прекратить огонь на Украине к Пасхе, которая наступит уже 20 апреля.

"То, что появляются такие лозунги и призывы, это уже хорошо"

- Григорий Карасин

Напомним, что 24 марта состоялись очередные переговоры России и США в Саудовской Аравии. Григорий Карасин, который был одним из руководителей российской делегации, отметил, что беседа была непростой, но очень полезной.

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