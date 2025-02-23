Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Подавляющее большинство членов парламента Грузии одобрили новый закон об иноагентах – аналог американского FARA. Он был принят в третьем и окончательном чтении.
Грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах, который стал копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Заседание законодательного органа транслировалось онлайн.
"За" принятие закона высказались 86 депутатов, никто не проголосовал против.
Напомним, что закон предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих организаций с иностранным финансированием, но и для физических лиц.