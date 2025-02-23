Вестник Кавказа

Парламент Грузии принял американскую версию закона об иноагентах

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Подавляющее большинство членов парламента Грузии одобрили новый закон об иноагентах – аналог американского FARA. Он был принят в третьем и окончательном чтении.

Грузинский парламент принял в третьем и окончательном чтении закон об иноагентах, который стал копией американского закона FARA (Foreign Agents Registration Act). Заседание законодательного органа транслировалось онлайн.

"За" принятие закона высказались 86 депутатов, никто не проголосовал против.

Напомним, что закон предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих организаций с иностранным финансированием, но и для физических лиц.

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