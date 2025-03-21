Экспорт агропродукции из Ставрополья в Саудовскую Аравию вырос на 43%

Агропродукция из Ставропольского края не только удовлетворяет потребности внутреннего рынка, но и активно реализуется за границей, в том числе в Саудовской Аравии.

Сельскохозяйственная продукция из Ставрополья полюбилась потребителями в Саудовской Аравии: экспорт продукции аграриев края в арабскую страну вырос на 43%. Это принесло региону $144 млн, передает пресс-служба Минэкономразвития региона.

Сообщается, что большая часть поставок – экспорт мясной продукции. Поставки мясной продукции принесли фермерам региона чуть более $140 млн.

Также популярностью пользуется подсолнечное масло, которое в Саудовской Аравии начали закупать четыре года назад.