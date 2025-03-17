Ставропольский край нарастил производство сладостей

В 2024 году Ставрополье увеличило производство кондитерских изделий. Регион поставляет свои товары в Китай, Ставрополь, Казахстан.

В 2024 году Ставропольский край существенно нарастил производство кондитерских изделий, сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

По данным ведомства, местные производители сладостей в прошлом году произвели свыше 25 тыс т – на 40% показателей 2023 года.

В министерстве заявили, что это связано с развитием пищевой отрасли и увеличением доверия покупателей к местному производству.

Глава Минэкономразвития края Антон Доронин отметил, что в регионе, помимо крупных предприятий, активно развивают свою деятельность небольшие частные производители.

Стоит добавить, что Ставропольский край поставляет свою кондитерскую продукцию в другие российские регионы, а также в Китай, Азербайджан, Казахстан.