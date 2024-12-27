Ставропольские аграрии смогут заказывать дожди

Власти Ставрополья получили в свое распоряжение самолет-лабораторию Як-40, который способен вызывать искусственные дожди – сотрудники, прибывшие с ним, смогут обеспечить орошение засушливых регионов края.

Власти Ставропольского края сегодня встречали самолет-лабораторию Росгидрометцентра Як-40, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.

"Мы будем использовать его для вызова осадков в засушливых территориях края. В зависимости от погодных условий и необходимости сможем создавать искусственные дожди, увеличив их в зоне работы самолета на 30%"

- Владимир Владимиров

Помогать в работе со сложной климатической техникой краевым властям будут специалисты – они планируют изучать погодные условия и процессы, происходящие в атмосфере региона, чтобы использовать машину максимально эффективно, - написал Владимиров.

Новая техника позволит аграриям успешно бороться с длительными засухами, которые наблюдались в прошлом году, а значит - весенние полевые работы пройдут успешно, а поля под них будут обеспечены влагой в период бурного роста сельхозрастений, отметил глава Ставрополья.

Искусственные дожди будут проходить в лишь тех местах, где это действительно нужно, добавил Владимиров.