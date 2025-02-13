Минсельхоз России поддержит рублем земледельцев Ставрополья

Ставропольские аграрии в нынешнем году получат 5 миллиардов рублей господдержки, которые направят на ряда направлений сельского хозяйства и импортозамещение в отрасли семеноводства.

Ставропольский край в нынешнем 2025 году ускорит развитие ряда направлений сельского хозяйства за счет федеральной поддержки, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Накануне в Москве встретился с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Обсудили темы развития краевого сельского хозяйства, планы по его развитию. Рассказал, что сейчас в регионе полным ходом идут весенние полевые работы. Аграрии начали сеять ранние яровые культуры, всего планируем засеять ими более 900 тыс га. Кроме того, ведется работа по подкормке озимых"

- Владимир Владимиров

Глава региона отметил, что благодаря помощи федеральных властей в последние годы край вышел в лидеры по самым разным направлениям – от растениеводства до плодоводства. Не останутся аграрии без финансовой поддержки и в нынешнем году – они получат порядка 5 млрд рублей господдержки, подчеркнул Владимиров.

Еще одно важное направление развития сельского хозяйства – импортозамещение в отрасли семеноводства, напомнил глава региона, особо отметив: все посеянные в крае зерновые – отечественной селекции. Но и здесь есть куда расти – селекционерам нужно подтянуться по кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле, и потенциал для этого у них есть. Посильную помощь в развитии отрасли при необходимости может оказать краевой аграрный университет, отметил глава Ставрополья.

Край сделает все для того, чтобы и впредь быть в авангарде обеспечения продовольственной безопасности страны, а труд ставропольских селян обеспечит достойный урожай грядущим летом, выразил уверенность Владимир Владимиров.