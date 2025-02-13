Вестник Кавказа

Минсельхоз России поддержит рублем земледельцев Ставрополья

Минсельхоз России поддержит рублем земледельцев Ставрополья
© Фото: Telegram-канал Владимира Владимирова
Ставропольские аграрии в нынешнем году получат 5 миллиардов рублей господдержки, которые направят на ряда направлений сельского хозяйства и импортозамещение в отрасли семеноводства.

Ставропольский край в нынешнем 2025 году ускорит развитие ряда направлений сельского хозяйства за счет федеральной поддержки, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Владимиров.

"Накануне в Москве встретился с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Обсудили темы развития краевого сельского хозяйства, планы по его развитию. Рассказал, что сейчас в регионе полным ходом идут весенние полевые работы. Аграрии начали сеять ранние яровые культуры, всего планируем засеять ими более 900 тыс га. Кроме того, ведется работа по подкормке озимых"

- Владимир Владимиров

Глава региона отметил, что благодаря помощи федеральных властей в последние годы край вышел в лидеры по самым разным направлениям – от растениеводства до плодоводства. Не останутся аграрии без финансовой поддержки и в нынешнем году – они получат порядка 5 млрд рублей господдержки, подчеркнул Владимиров.

Еще одно важное направление развития сельского хозяйства – импортозамещение в отрасли семеноводства, напомнил глава региона, особо отметив: все посеянные в крае зерновые – отечественной селекции. Но и здесь есть куда расти – селекционерам нужно подтянуться по кукурузе, подсолнечнику и сахарной свекле, и потенциал для этого у них есть. Посильную помощь в развитии отрасли при необходимости может оказать краевой аграрный университет, отметил глава Ставрополья.

Край сделает все для того, чтобы и впредь быть в авангарде обеспечения продовольственной безопасности страны, а труд ставропольских селян обеспечит достойный урожай грядущим летом, выразил уверенность Владимир Владимиров.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
610 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Урожай овощей увеличился на 14% в Дагестане

Урожай овощей увеличился на 14% в Дагестане

Бананы могут войти в список российских сельхозкультур

Бананы могут войти в список российских сельхозкультур

Хлебный конгресс впервые примет Ставрополь

Хлебный конгресс впервые примет Ставрополь

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Потепление на Юге России принесет угрозу урожаю озимых

Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Белорусская текстильная фабрика поработает с дагестанской шерстью

Почти все яблоки Грузия продала в Россию

Почти все яблоки Грузия продала в Россию

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Грузия нарастила экспорт фундука

Грузия нарастила экспорт фундука

Азербайджан и Казахстан нарастили взаимный товарооборот

Азербайджан и Казахстан нарастили взаимный товарооборот

Мимозу из Абхазии снова разрешили в России

Мимозу из Абхазии снова разрешили в России

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы