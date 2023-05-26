В Грузии отметили день единства и национального достоинства

Президент Грузии выступил с заявлением в связи с празднованием дня проведения референдума о восстановлении независимости и напомнил о том, что суверенитет – это наиболее ценное достижение страны.

Сегодня Грузия празднует одну из важнейших дат в современной истории страны – день проведения голосования о восстановлении независимости. Он считается символом единства и напоминанием о ценности суверенитета, заявил президент республики Михаил Кавелашвили.

Он передал, что сегодня Грузия продолжает идти по пути укрепления государственной независимости.

"31 марта – символ единства и национального достоинства нашей родины. Этот день напоминает нам о том, что государственная независимость – самое ценное достижение, а ее защита – ежедневная ответственность каждого из нас"

- Михаил Кавелашвили

Референдум 1991 года исполнил давнюю мечту Грузии, подчеркнул президент. Он дал возможность восстановить и построить независимое государство. Также Михаил Кавелашвили отметил вклад в это первого президента страны Звиада Гамсахурдия, которому 31 марта могло исполниться 86 лет.

Напомним, что 31 марта 1991 года жителям Грузии предлагалось ответить на следующий вопрос: "Согласны ли вы восстановить государственную независимость Грузии на основе акта от 26 мая 1918 года?"

День национального достоинства Грузии

Руководитель Института стратегии управления Петре Мамрадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значимости референдума 1991 года для истории Грузии.

"Референдум был первым случаем в моей жизни, когда я пошел голосовать. Мне было 38 лет, и хотя в советское время проводились выборы, на которых я был обязан голосовать, я никогда в них не участвовал. В Грузии все знали, что советские выборы – чистая фикция, и в республике фактически никто на них не ходил, все равно бюллетени организованно заполнялись отметками "за". А тут и я пошел, и вся Грузия тоже. Все проголосовали за то, чтобы Грузия была независимой", - прежде всего сказал он.

"Факторов такого голосования была два. Во-первых, в Грузии в советское время не прерывалась мечта о независимости. Грузия получила независимость в 1918-1921 годах, потом была поглощена, с репрессиями и восстаниями, все было утоплено в крови – но идея осталась. Об этом нельзя не сказать: мечта о независимости Грузия была совершенно не увядающей", - отметил Петре Мамрадзе.

"Что не менее важно, из-за расцвета теневой экономики Грузия была самой богатой республикой в СССР. Я не буду рассказывать, сколько было частных машин, сколько было частных домов в Грузии, как эти богатства зарабатывались, важно другое. Благополучие порождало совершенно ложную уверенность, что если мы, грузины, так живем при социализме в СССР, то при независимости мы через 2-3 года обгоним по деньгам всю Европу. Такая царила эйфория, когда люди 31 марта шли на референдум", - вспоминает эксперт.

"При этом никто не думал, как нам жить дальше. Все понимали, что социалистическое государство разваливается, но люди не задумывались, что если прежние связи разрушатся – не только политические, но и экономические, то их придется как-то восполнять. И это очень сильно потом ударило по Грузии", - добавил Петре Мамрадзе.