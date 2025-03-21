Вестник Кавказа

Несколько человек пострадали в ДТП двух иномарок в Ставрополе

Несколько человек пострадали в ДТП двух иномарок в Ставрополе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две иномарки столкнулись в воскресенье днем в Ставрополе. В результате происшествия пострадало несколько человек.

В Ставрополе накануне произошло дорожно-транспортное происшествия с участием двух автомобилей. Об этом информирует 31 марта Госавтоинспекция Ставропольского края.

Машины Dacia и Chevrolet столкнулись в районе 13:00 (мск).

Согласно предварительной информации, мужчина, ехавший за рулем Chevrolet, не уступил дорогу автомобилю Dacia, когда поворачивал налево.

В результате происшествия пострадали 27-летняя и 53-летняя жительницы города, находившиеся на пассажирских сидениях в машине Chevrolet, и 49-летняя пассажир Dacia.

В ГАИ отметили, что пострадавшим удалось избежать серьезных травм, поскольку они были пристегнуты ремнями безопасности.

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