Несколько человек пострадали в ДТП двух иномарок в Ставрополе

Две иномарки столкнулись в воскресенье днем в Ставрополе. В результате происшествия пострадало несколько человек.

В Ставрополе накануне произошло дорожно-транспортное происшествия с участием двух автомобилей. Об этом информирует 31 марта Госавтоинспекция Ставропольского края.

Машины Dacia и Chevrolet столкнулись в районе 13:00 (мск).

Согласно предварительной информации, мужчина, ехавший за рулем Chevrolet, не уступил дорогу автомобилю Dacia, когда поворачивал налево.

В результате происшествия пострадали 27-летняя и 53-летняя жительницы города, находившиеся на пассажирских сидениях в машине Chevrolet, и 49-летняя пассажир Dacia.

В ГАИ отметили, что пострадавшим удалось избежать серьезных травм, поскольку они были пристегнуты ремнями безопасности.