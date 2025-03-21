Вестник Кавказа

Юный футболист застрял на дереве в Крыму

Юный футболист застрял на дереве в Крыму
© Фото: МЧС России
Необычную спасательную операцию пришлось проводить спасателям в одном из крымских поселков. В кроне раскидистого дерева застрял школьник – мальчик решил самостоятельно достать залетевший в ветки мяч.

Ребенка с дерева пришлось спасать специалистам МЧС в Крыму, фото и видео с места событий были опубликованы в Telegram-канале МЧС РФ.

Случай произошел в поселке Красногвардейское (административный центр одноименного района). Дети играли в футбол, и в какой-то момент мяч улетел на дерево и застрял в ветках. Один из детей, 11-летний школьник, решил самостоятельно достать его и полез на дерево, однако, уже находясь в вышине, понял, что ситуация вышла из-под контроля.

Тогда его товарищ позвонил в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место событий и оказали помощь начинающему спортсмену.

"Мальчика благополучно спустили по трехколенной лестнице"

– МЧС

 

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