Вестник Кавказа

В Крыму возродят морские пассажирские катера

Марина
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в туристические локации Крыма могут вернуться некогда очень популярные у туристов прогулочные морские трамвайчики, сновавшие вдоль пляжей весь летний сезон.

Курортные власти Крымского полуострова намерены возродить морские трамвайчики, которые будут ходить вдоль побережья весь высокий туристический сезон, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.

Это не будет только очередным развлечением для туристов - морское сообщение планируют использовать как альтернативу обычному транспорту в турсезон, отметил Тихончук, передает "АиФ-Крым".

Между населенными пунктами полуострова также будут организованы регулярные паромные рейсы, отметил председатель комитета, посетовав, что точной даты запуска этих проектов пока нет, однако уже разработана концепция развития портов для них на крымском побережье.

Напомним, раньше между крымскими курортными поселками проходили маршруты скоростных судов на подводных крыльях "Комета" и "Метеор" – у них было четкое расписание движения, и за час на таком корабле можно было добраться, к примеру, из Судака до Ялты – это было и намного быстрее, чем по суше, и, конечно, намного интереснее. Пересаживаясь с одной "Кометы" на другую, по морю можно было объехать почти весь Крым.

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