Вестник Кавказа

Россия вкладывает 5,7 млрд рублей в морские перевозки между Крымом и Кубанью 

Штурвал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правительство РФ одобрило решение инвестировать 5,7 млрд рублей в развитие пассажирских и грузовых перевозок по морю между портами Крыма и Кубани. 

Накануне на совещании правительства РФ обсуждался вопрос о распределении бюджетных средств по транспортной программе. Было принято решение о выделении 5,7 млрд рублей на содействие работы морского транспорта между крымским портом Керчь и кубанским портом Кавказ.

Эти деньги получит ФГУП "НИКИМП". Указ заверил своей подписью председатель правительства Михаил Мишустин.

"На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из федерального бюджета выделено 5,7 млрд рублей"

– правительство РФ

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