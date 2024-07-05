Россия вкладывает 5,7 млрд рублей в морские перевозки между Крымом и Кубанью 

Правительство РФ одобрило решение инвестировать 5,7 млрд рублей в развитие пассажирских и грузовых перевозок по морю между портами Крыма и Кубани.
Накануне на совещании правительства РФ обсуждался вопрос о распределении бюджетных средств по транспортной программе. Было принято решение о выделении 5,7 млрд рублей на содействие работы морского транспорта между крымским портом Керчь и кубанским портом Кавказ.
Эти деньги получит ФГУП "НИКИМП". Указ заверил своей подписью председатель правительства Михаил Мишустин.
"На поддержку паромного сообщения между морскими портами Керчь и Кавказ из федерального бюджета выделено 5,7 млрд рублей"
– правительство РФ